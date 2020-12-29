Прокуратура Центрального района Новокузнецка разъясняет

Прокуратура Центрального района города Новокузнецка разъясняет, что в соответствии с
Указом Президента установлено, что в настоящее время приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период.
В связи с вышеизложенным, разрешение на работу иностранным гражданам выдается (продлевается) на любой срок до 15 июня 2021 года включительно.
Примите во внимание вышеуказанные разъяснения и запишитесь на прием в государственные органы для продления и получения необходимых документов.
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