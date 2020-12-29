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Прокуратура Центрального района Новокузнецка разъясняет

Прокуратура Центрального района города Новокузнецка разъясняет, что в соответствии с Указом Президента РФ от 15.12.2020 № 791 «О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента) по 15 июня 2021 продлены сроки пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекцией.

Указом Президента установлено, что в настоящее время приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период.

В связи с вышеизложенным, разрешение на работу иностранным гражданам выдается (продлевается) на любой срок до 15 июня 2021 года включительно.

Примите во внимание вышеуказанные разъяснения и запишитесь на прием в государственные органы для продления и получения необходимых документов.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/12/2020
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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