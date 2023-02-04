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Прокуратура Центрального района Новокузнецка защитила права ребёнка на получение ежемесячной выплаты

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка проведена проверка соблюдения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки на детей в возрасте от трех до семи лет.

Установлено, что новокузнечанка обратилась в управление социальной защиты населения Центрального района Новокузнецка с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

В Кемеровской области - Кузбассе порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка определены Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 № 284 « Об утверждении порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно».

Управлением при расчете дохода семьи установлен факт одновременного осуществления ухода за одним и тем же ребенком обоими родителями, в связи с чем, управлением принято решение об отказе в назначении выплаты.

В ходе проверки установлено, что решение об отказе необоснованно, законодательством Российской Федерации каких-либо ограничений в связи с одновременным осуществлением ухода обоими родителями за одним ребенком не предусмотрено.

В целях защиты прав ребенка прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено, признано законным и обоснованным.

Мерами прокурорского реагирования нарушения устранены, восстановлены права на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка, назначена ежемесячная денежная выплата в размере 12874 рублей.

 

Фото из открытых источников

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/02/2023
Общество
Новокузнецк

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