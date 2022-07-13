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Прокуратура города Таштагола выявила незаконную рубку деревьев

Прокуратурой города Таштагола проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на территории Таштагольского участкового лесничества.

В Таштагольском урочище выявлен факт незаконной рубки 2 берез и 4 пихт. Ущерб от преступления составил более 70 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по              п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела лицо, совершившее преступление, установлено. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, причиненный преступлением ущерб возместил.

Заместителем прокурора города Таштагола утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено для рассмотрения в Таштагольский районный суд. Результат его рассмотрения находится на контроле в прокуратуре города.

 

 

Фото из открытых источников

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Таштагол
kuzbassnews.ru
13/07/2022
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Происшествия
Экология
Таштагол

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