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Прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели 9-летней девочки

Установлено, что 30 августа несовершеннолетняя находилась на детской площадке в п. Трещевский Кемеровской области - Кузбасса. В ходе игры на девочку упал незакрепленный металлический игровой элемент. От полученных травм она скончалась.

По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

 

 

 

Фото из открытых источников

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01/09/2022
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