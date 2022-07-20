Прокуратура Прокопьевска проверила информацию о нападении бездомной собаки на ребенка

Прокуратура города Прокопьевска организовала и проводит проверку соблюдения законодательства об обращении с животными, на основании публикации в средствах массовой информации о нападении на 9-летнюю девочку бездомной собаки.

Проверкой будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре города.

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