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Прокуратура Прокопьевска проверила информацию о нападении бездомной собаки на ребенка

Прокуратура города Прокопьевска организовала и проводит проверку соблюдения законодательства об обращении с животными, на основании публикации в средствах массовой информации о нападении на 9-летнюю девочку бездомной собаки.

Проверкой будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре города.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
20/07/2022
Общество
Происшествия
Прокопьевск

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