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Прокуратура Таштагола выявила незаконную рубку деревьев, ущерб от которой составил более 70 тыс. рублей

Прокуратурой города Таштагола проведена проверка соблюдения законодательства о лесопользовании.

Установлено, что на территории Таштагольского участкового лесничества Таштагольского урочища осуществлена незаконная рубка берез и пихт, ущерб от которой составил свыше 70 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по              п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело по обвинению местного жители в совершении указанного преступления для рассмотрения по существу направлено в Таштагольский городской суд.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал полностью, причиненный государству ущерб возместил.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 54-летнего жителя Таштагольского района виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
05/09/2022
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Таштагол
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