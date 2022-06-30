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Прокуратура защитила права беременной женщины

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка по результатам рассмотрения обращения жительницы Центрального района по вопросу отказа в трудоустройстве по причине беременности проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения трудового законодательства.

Установлено, что в 2022 году ГКУ «Центр занятости населения                           Новокузнецка»  выдал беременной женщине направление на работу, а именно на замещение свободного рабочего места по профессии «Инструктор-методист по лечебной физкультуре». По результатам пройденного собеседования,  была выдана личная карточка слушателя, а также заявка на прохождение обучения.

Вместе с тем, при передаче женщиной оформленных документов для прохождения обучения, ей был озвучен отказ в трудоустройстве в связи с беременностью, что подтверждается карточкой о результатах конкурса на замещение вакантных должностей.

В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

В  связи с указанными нарушениями внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, также по постановлению. прокурора района виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.

 

 

Старший помощник прокурора

 Э.С. Лазарева

 

Фото предоставлено прокуратурой Центрального района Новокузнецка

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/06/2022
Происшествия
Новокузнецк

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