Прокуратурой Центрального района Новокузнецка проведена проверка по неправомерному отказу в предоставлении информации

Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка (далее –прокуратура района) проведена проверка по обращению К. по неправомерному отказу в предоставлении информации должностным лицом медицинской организации и нарушения административного законодательства.

В результате проверки прокуратурой района установлено следующее. Представитель по доверенности гражданина К. отправил запрос в медицинскую организацию об ознакомлении с документами и материалами, затрагивающими права и свободы доверителя, в том числе содержащими врачебную тайну. Организацией был дан ответ, в котором в предоставлении сведений по гражданину было отказано в связи с тем, что заявление не является запросом адвокатским, государственного либо надзирающего органа, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» данные о пациентах организации третьим лицам не предоставляется.

Прокурором района установлено, что должностным лицом медицинской организации при получении запроса в электронной форме с приложенной доверенностью на представление интересов заявителя было отказано в получении сведений (копий медицинских документов), вопреки имеющимся полномочиям на их получение (в данном случае представитель заявителя имел право получать любого рода справки, выписки, акты, свидетельства, постановления, решения, удостоверения и иные документы, получать любые медицинские документы, информацию о состоянии здоровья, в том числе содержащую врачебную тайну).

Оригинал доверенности не истребывался у представителя, меры к получению подлинных сведений по доверенности должностным лицом организации не принимались. При проверке доверенности по реквизитам на сайте https://reestr-dover.ru/ , установлено, что регистрационный номер доверенности в реестре нотариальных действий ЕИС существует, доверенность действительна, выдана сроком на пять лет. Нотариально удостоверенных распоряжений об отмене доверенностей, содержащих сведения об отмене доверенности не найдено, при этом должностному лицу организации было достоверно известно из доверенности о полномочиях представителя, но не предоставлены сведения, что недопустимо.

По результатам проверки прокурором района в декабре 2020 года в отношении должностного лица вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и направлено для рассмотрения в суд мировой юстиции, представитель заявителя ознакомлен с его документами.