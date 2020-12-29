Прокуратурой Центрального района Новокузнецка проведена проверка по неправомерному отказу в предоставлении информации
Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка (далее –прокуратура района) проведена проверка по обращению К. по неправомерному отказу в предоставлении информации должностным лицом медицинской организации и нарушения административного законодательства.
В результате проверки прокуратурой района установлено следующее. Представитель по доверенности гражданина К. отправил запрос в медицинскую организацию об ознакомлении с документами и материалами, затрагивающими права и свободы доверителя, в том числе содержащими врачебную тайну. Организацией был дан ответ, в котором в предоставлении сведений по гражданину было отказано в связи с тем, что заявление не является запросом адвокатским, государственного либо надзирающего органа, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» данные о пациентах организации третьим лицам не предоставляется.
Прокурором района установлено, что должностным лицом медицинской организации при получении запроса в электронной форме с приложенной доверенностью на представление интересов заявителя было отказано в получении сведений (копий медицинских документов), вопреки имеющимся полномочиям на их получение (в данном случае представитель заявителя имел право получать любого рода справки, выписки, акты, свидетельства, постановления, решения, удостоверения и иные документы, получать любые медицинские документы, информацию о состоянии здоровья, в том числе содержащую врачебную тайну).
Оригинал доверенности не истребывался у представителя, меры к получению подлинных сведений по доверенности должностным лицом организации не принимались. При проверке доверенности по реквизитам на сайте
По результатам проверки прокурором района в декабре 2020 года в отношении должностного лица вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и направлено для рассмотрения в суд мировой юстиции, представитель заявителя ознакомлен с его документами.
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