Прокуратурой Кемеровской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия

Предварительно установлено, что 14 января водитель легкового автомобиля ЗАЗ Chance, двигаясь по федеральной трассе Р-255 со стороны г. Кемерово в направлении г. Топки, совершая обгон впереди идущего автомобиля, не справилась с управлением транспортного средства и допустила столкновение с ехавшим навстречу пассажирским автобусом.

В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля ЗАЗ Chance.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор г. Топки Сергей Степанченко.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области. Фото из открытых источников