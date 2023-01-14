Прокуратурой Кемеровской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия
Предварительно установлено, что 14 января водитель легкового автомобиля ЗАЗ Chance, двигаясь по федеральной трассе Р-255 со стороны г. Кемерово в направлении г. Топки, совершая обгон впереди идущего автомобиля, не справилась с управлением транспортного средства и допустила столкновение с ехавшим навстречу пассажирским автобусом.
В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля ЗАЗ Chance.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор г. Топки Сергей Степанченко.
Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.
Ситуация находится на контроле в прокуратуре области. Фото из открытых источников
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