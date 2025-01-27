Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокурор Центрального района Новокузнецка Артем Сурков принял участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних

Прокурор Центрального района Новокузнецка Артем Сурков принял участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Центрального района, в ходе которого были подведены итоги работы за 2024 года и определены основные задачи на следующий период.

Присутствовали представители Управления социальной защиты населения, органа опеки и попечительства, уголовно-исполнительной инспекции района, начальники ОПДН ОП «Левобережный» и «Центральный», представители отдела образования.

Обсуждались вопросы: о состоянии преступности несовершеннолетних, наркоситуации на территории Центрального района г. Новокузнецка среди несовершеннолетних, причины возникновения случаев и попыток суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми. Аналитика результативности деятельности специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений по организации и проведению профилактической работы с целью выявления и разобщения подростковых групп противоправной направленности. О мерах профилактики.

Прокуратурой района проведен комплексный анализ работы комиссии, прокурор указал на недостаточность проведения организационных и координационных мер, на необходимость принятия дополнительных мер по усовершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия по всем направлениям деятельности органов системы профилактики. В ходе заседания дана оценка деятельности должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по организации работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления.

Прокурор отметил важность реализуемых в Центральном районе мероприятий по защите прав несовершеннолетних, подчеркнул необходимость активизации усилий всех ведомств с целью недопущения вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, пресечения семейно-бытового насилия в отношении детей и предупреждения несчастных случаев с ними. 

По результатам состоявшегося обсуждения проблемных вопросов выработаны конкретные мероприятия, нацеленные на повышение эффективности борьбы с преступностью несовершеннолетних, в том числе на профилактику, своевременное выявление и пресечение преступлений.

 

Фото: прокуратура Центрального района

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/01/2025
Общество
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus