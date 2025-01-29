Прокурор области принял участие в заседании Парламента Кемеровской области – Кузбасса

Сегодня, 29 января, прокурор области Александр Блошкин принял участие в заседании Парламента Кузбасса, на котором рассмотрены 32 вопроса, в том числе 16 проектов законов в первом чтении, 14 – во втором.

По результатам обсуждения в двух чтениях депутатами принят разработанный по предложению прокуратуры области закон «О признании утратившим силу Закона Кемеровской области – Кузбасса «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Кемеровской области – Кузбасса» и внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области».

В 2022 году в Кузбассе по инициативе прокуратуры области в рамках опережающего правового регулирования принят региональный закон, устанавливающий ограничение на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, предусмотрена административная ответственность за нарушение указанного запрета.

В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями федерального законодательства, которыми запрещается продажа несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, региональный закон утрачивает силу с указанной даты.

Кроме того, в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством приняты разработанные по предложениям прокуратуры области изменения в Законы Кемеровской области «О туристской деятельности», «О культуре».

Также в окончательном втором чтении принят закон Кемеровской области – Кузбасса «Об установлении полномочия Правительства Кемеровской области – Кузбасса по установлению порядка доступа для голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг», которым устанавливается полномочие Правительства Кузбасса по разработке порядка доступа для голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Все проекты нормативных правовых актов предварительно изучены в прокуратуре области, прошли антикоррупционную экспертизу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области