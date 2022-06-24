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Прокурор Прокопьевска проверил исполнение требований федерального законодательства при строительстве детского сада

Прокурор Прокопьевска Роман Долгих проверил исполнение требований федерального законодательства при строительстве детского сада в рамках реализации национального проекта «Демография».

Строительство детского сада на 190 мест на основании заключенного контракта осуществляет ООО «Экострой ЛК». Срок окончания работ – 30 октября 2022 года.

Проведенной проверкой установлено, что готовность объекта составляет 45 %. Работы реализуются с отставанием от предусмотренных контрактом графиков.

В связи с нарушением сроков выполнения работ прокуратурой города руководителю подрядной организации внесено представление с требованием устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Кроме того, в сложившейся ситуации возможно неисполнение в установленный контрактом срок программного мероприятия федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», в связи с чем, прокурором города Прокопьевска руководителю ООО «Экострой ЛК» объявлено предостережение.

Устранение нарушений и дальнейший ход строительства находятся на контроле прокуратуры города.

 

фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
24/06/2022
Образование
Общество
Прокопьевск

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