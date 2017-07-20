Пропавшего в Кемерове подростка нашли мертвым

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В Кемерове нашли тело пропавшего 16-летнего подростка Евгения Кочергина, которого
Тело обнаружили на обочине технологической дороги между разрезом "Кедровский" и станцией Латыши.
Причины смерти юноши выясняют следователи.
20/07/2017
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