Пропавшего в Кемерове подростка нашли мертвым

В Кузбассе 4-летний ребенок выпал из салона автобуса В Междуреченске 4-летний ребенок выпал из салона автобуса по вине водителя транспортного средства....

В Кемерово мужчина убил партнершу за причиненную во время секса боль В Кемерово под суд пойдет 29-летний местный житель, который жестоко убил свою половую партнершу,...

Жительница Кузбасса задушила «бывшего» за сексуальные приставания Перед судом предстанет 40-летняя жительница Прокопьевска, задушившая бывшего возлюбленного. Мужчина...