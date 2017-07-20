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Пропавшего в Кемерове подростка нашли мертвым

В Кемерове нашли тело пропавшего 16-летнего подростка Евгения Кочергина, которого разыскивали с 16 июля.
Тело обнаружили на обочине технологической дороги между разрезом "Кедровский" и станцией Латыши.
Причины смерти юноши выясняют следователи.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/07/2017
Происшествия
Кемерово
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Новости Кузбасса

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