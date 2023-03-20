Проведена консультация юридического лица в Кузбассе по требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»

В марте 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведена консультация с ООО «РусАгро» Алтайского края по вопросам требований Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011.

Обществу были разъяснены основные требования стать 3 «Правила выпуска зерна на рынке», статьи 4 «Требования безопасности» Технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна».

Управление Россельхознадзора обращает внимание хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству, хранению, реализации зерна и продуктов его переработки на то, что зерно, поставляемое на кормовые и пищевые цели, выпускаемое в обращение при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки соответствия, установленные Техническим регламентом и каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение сопровождается товаросопроводительными документами, которые содержат информацию о декларации о соответствии партии зерна, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств.

Так же напоминает всем участникам зернового рынка, что с 01 сентября 2022 года приемка, отгрузка, перевозка и реализация зерна на территории Российской Федерации, а также ввоз и вывоз должны осуществляется только при наличии сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ). Оформление СДИЗ осуществляется в ФГИС «Зерно».

На все интересующие вопросы были даны квалифицированные ответы.