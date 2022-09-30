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Проведение профилактических визитов в области карантина растений и семеноводства сельскохозяйственных растений на территории Кемеровской области – Кузбасса

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва                          и Кемеровской области – Кузбассу по заявкам от ООО «Искра» 27.09.2022 проведены профилактические визиты и разъяснены требования Федеральных законов и других нормативно-правовых актов в области карантина  и семеноводства сельскохозяйственных растений.

В ходе данных мероприятий в рамках осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля и федерального государственного контроля (надзора)                     в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур Общество проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности                                      и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска.

В формате профилактической беседы Обществу разъяснены обязанности граждан, юридических лиц в области карантина растений согласно ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014              № 206-ФЗ «О карантине растении», а также требования Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза» и требования других нормативно-правовых актов в области карантина растений.

В области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур представителю ООО «Искра» разъяснены обязательные требования, регламентированные Федеральным законом               от 17.12.1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.07.2020 №443 «Об утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений» и д.р. Кроме того, разъяснены порядок и правила ввоза семян сельскохозяйственных растений, их перемещения по территории Российской Федерации и реализации семян сельскохозяйственных растений.

До юридического лица доведена информация о возможности самостоятельного обращения                за консультацией в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса по телефону 8(3842)36-15-80,      по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б или                                                 по e-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru.

Общество
kuzbassnews.ru
30/09/2022
Общество

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