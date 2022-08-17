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Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу приглашает всех желающих принять участие в публичных обсуждениях результатов контрольно-надзорной деятельности Управления за II квартал 2022 года, мер профилактики нарушений и разъяснении обязательных требований действующего законодательства. Мероприятие состоится 18 августа 2022 года в 10 ч. 00 мин. по местному времени в формате видеоконференции.

Подключение к конференции будет осуществляться через браузер в программе TrueConf по ссылке:  https://tc.fsvps.gov.ru/c/3992484638.

В ходе обсуждений будет представлена информация о деятельности Управления за II квартал 2022 года и об актуальных изменениях законодательства в части государственного земельного, фитосанитарного и ветеринарного надзора. Кроме того, должностные лица ответят на вопросы участников, касающиеся контрольно-надзорной деятельности Управления.

Предварительные вопросы по интересующим темам можно направлять на электронные адреса rshn23@fsvps.gov.rupress_manager@mail.ru или с пометкой «Публичные мероприятия».

 

Общество
kuzbassnews.ru
17/08/2022
Общество
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