Проведено 531 профилактическое мероприятие в виде консультирования

В целях разъяснения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений, хозяйствующим субъектам Кузбасса специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проводят профилактические мероприятия в виде консультирования.

За текущий период 2022 года проведено 531 консультирование хозяйствующих субъектов, по следующим вопросам:

-порядок ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории Российской Федерации и перемещения по территории Российской Федерации подкарантинной продукции;

-порядок осуществления мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации;

-карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и к использованию подкарантинных объектов;

-порядок проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Напоминаем о том, что получить консультацию можно по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Контактные реквизиты специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе:

г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru

телефоны в г. Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69,

г. Новокузнецк 89095152023, г. Мариинск 8(38443)5-15-77.