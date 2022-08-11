Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Проведено 531 профилактическое мероприятие в виде консультирования

В целях разъяснения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений, хозяйствующим субъектам Кузбасса специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проводят профилактические мероприятия в виде консультирования.

За текущий период 2022 года проведено 531 консультирование хозяйствующих субъектов, по следующим вопросам:

-порядок ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории Российской Федерации и перемещения по территории Российской Федерации подкарантинной продукции;

-порядок осуществления мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации;

-карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и к использованию подкарантинных объектов;

-порядок проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Напоминаем о том, что получить консультацию можно по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Контактные реквизиты специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе:

г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru

телефоны  в г. Кемерово 8 (3842)36-15- 80,  г. Белово 8(38452)2-09-69,

г. Новокузнецк  89095152023, г. Мариинск 8(38443)5-15-77.

Общество
kuzbassnews.ru
11/08/2022
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus