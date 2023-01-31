По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов, в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в январе 2023 года проведены профилактические визиты в отношении индивидуальных предпринимателей Глушкова А.М., Ивлева А.Н., осуществляющих свою деятельность на территории Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса по заготовке древесины и производству пиломатериалов.

В ходе профилактических визитов предприниматели были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и подкарантинным объектам, а также об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Во время профилактической беседы проведено консультирование хозяйствующих субъектов по вопросам: порядка вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон, установленных на территории Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса; порядка проведения экспертиз в области карантина растений; применение мер административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений. А также разъяснены требования к «Порядку немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.

Профилактические мероприятия направлены на повышение информированности предпринимательского сообщества о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.