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Проверка предприятия общественного питания

Вфеврале текущего годасотрудниками отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в рамках принятия мер по недопущению возникновения и распространения на подконтрольной территории вируса африканской чумы свиней и гриппа птиц проведена внеплановая проверка в отношении предприятия, осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания в г. Белово Кемеровской области.

В ходе проверки, при осмотре холодильной и морозильной камеры установлен факт хранения мясных полуфабрикатов из свинины, а именно: свиная обрезь, нарезка свиная, сало свиное, без маркировок характеризующих происхождение, даты выработки и сроки годности общим весом 10.2 кг.

Управление напоминает, что пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроках годности и датах изготовления.

Вышеуказанная продукция изъята из оборота и уничтожена.

За нарушение требований технических регламентов Таможенного союза предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
04/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

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