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Проверки соблюдения масочного режима проходят в Кузбассе

Представители министерства транспорта Кузбасса, администрации и УЕЗТУ города Кемерово, полиции, а также общественники провели рейд на пассажирском транспорте.

На пр. Ленина участники рейда проверили 58 единиц транспорта: автобусы, троллейбусы, маршрутные такси. Пассажирам напоминали о действующем масочном режиме и необходимости носить маски в транспорте. В отношении одного из пассажиров маршрутного такси № 10, не надевшего маску после предупреждения, составлен административный протокол об административном правонарушении.

Кроме того, три контрольные группы, состоящие из сотрудников министерства промышленности и торговли Кузбасса, администрации города Кемерово и полиции работали в ТЦ «Район», «Квартал» и «Облака». Выявили 6 нарушителей масочного режима, составлены административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП. Такие рейды проводятся в Кемерове ежедневно, в том числе в выходные дни.

Напомним, проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий проходят для предупреждения распространения заболеваемости коронавирусом. Масочный режим распространяется на все категории граждан, за исключением детей в возрасте до 7 лет. За нарушение гражданами масочного режима предусмотрены штрафы от 1000 до 30 000 рублей.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
27/06/2021
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