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Прямая линия ко Дню матери

Накануне Дня матери, 27 ноября, Управление ПФР в г. Кемерово Кемеровской области - Кузбасса организует прямую линию, посвященную вопросам социальной поддержки материнства и семьи.

С 11-00 до 12-00 по местному времени вы можете задать вопросы о порядке предоставления материнского капитала и возможностях распоряжения его средствами, пенсионных правах многодетных матерей, членов семьи, потерявших кормильца, о назначении и перерасчете пенсии и других социальных выплат по телефонам:

8(3842) 58-69-01 – по материнскому (семейному) капиталу;

8(3842) 36-29-82 – по установлению пенсий и социальных выплат.

Прямая линия приурочена ко Дню матери, вопросы и ответы специалистов в ходе прямой линии будут опубликованы на сайте ПФР в разделе «Новости регионов».

Общество
kuzbassnews.ru
25/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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