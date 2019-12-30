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Пусть праздники будут светлыми

В течение продолжительных новогодних каникул специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь готовы обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей региона.

К оперативному реагированию на случай возникновения технологических нарушений подготовлены 123 аварийно-восстановительные бригады, в состав которых входят 607 человек и 354 единицы техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, средствами связи, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В каждом из 24 подразделений филиала, рассредоточенных по всей территории Кузбасса, наготове передвижные дизель-генераторные установки. В случае необходимости они обеспечат электроснабжение социально значимых объектов.

Накануне выходных энергетики провели внеочередные осмотры подстанций и распределительных пунктов, проверили состояние маслонаполненного оборудования, релейной защиты. Обследование проводилось, в том числе, с использованием тепловизоров. Учитывая большое количество выпавшего снега, на особом контроле –  подъездные пути к объектам. Также выверены резервные схемы электроснабжения всех социально значимых объектов в зоне ответственности компании. Дополнительно проведена проверка защищенности от проникновения сторонних лиц.

В новогодние праздники отменены все плановые работы, связанные с отключением электричества. Для оперативного  реагирования и обмена информацией энергетики будут на прямой связи с администрацией области, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» -  Кузбасским ПМЭС и Главным управлением МЧС России по Кемеровской области.

Сотрудники электросетевой компании просят кузбассовцев проявить повышенное внимание и осторожность во время возможных снегопадов, усиления ветра и гололеда и неукоснительно соблюдать правила электробезопасности.

При обнаружении оборванных проводов или других повреждений энергообъектов  –не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях энергетикам или в отделение МЧС по номеру мобильного телефона 112. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлая страна.рф или позвонить в контакт-центр компании по телефону 8-800-1000-380.           

Общество
kuzbassnews.ru
30/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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