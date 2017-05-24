Пьяный кемеровчанин обезобразил лицо 17-летней девушки

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Кемерова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, в октябре 2016 года пьяный мужчина, выйдя из торгового павильона, подошел к девушке-подростку и поинтересовался, как пройти на нужный ему адрес. Состояние алкогольного опьянения не позволило молодчику понять, что объясняет ему девушка. Разозлившись, из хулиганских побуждений, он ударил ее по лицу разбитым фрагментом стеклянной бутылки. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и сотрудников полиции.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у потерпевшей неизгладимое обезображивание лица, относящееся к тяжкому вреду здоровья. В ходе предварительного расследования уголовного дела обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, мужчина признан вменяемым, нарушение психики не выявлено.