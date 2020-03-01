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Пьяный водитель Порше пытался уйти от полиции на скорости 230 км/ч

28 февраля около 20:00 в Новокузнецке в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Циолковского на тротуаре с нарушением ПДД припаркован автомобиль «Порше Кайен», а за рулем сидит мужчина и распивает алкоголь.

Ближайший наряд ДПС приехал по указанному адресу, чтобы проверить информацию. В этот момент водитель закрыл дверь и попытался скрыться от инспекторов ГИБДД. Полицейские начали преследование. Нарушитель на большой скорости двигался в направлении южного выезда из города. На требование инспекторов остановиться автомобилист не реагировал, неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации, несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Скорость автомобиля лихача достигала 230 км/ч. На улице Гончарова сотрудникам ГИБДД удалось заблокировать «Порше» и задержать нарушителя.

За рулем находился 31-летний житель Новосибирска. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он смог только с третьей попытки. Результат алкотестера - 0,665 мг/л. Мужчина вел себя агрессивно, в результате полицейские надели на него наручники.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобилем водитель управлял в состоянии опьянения и будучи лишенным права управления за аналогичное правонарушение. Кроме того, он уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По итогам ночной езды в отношении новосибирца было составлено 12 протоколов: 4 – за выезд на встречную полосу, 6 – за проезд на запрещающий сигнал светофора, 1 – за управление транспортом, будучи лишенным водительских прав и 1 – за отказ от остановки транспортного средства. Кроме того, в полиции Новокузнецка решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще одного уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

В погоне за «Порше» участвовали новые патрульные автомобили «Шкода», которые поступили в распоряжение ГИБДД Кузбасса в январе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все автомобили имеют повышенные динамические характеристики, способны за 7,3 секунды развивать скорость 100 км/час, при этом максимальная скорость авто составляет 231 км/час.

 

 

 

Фото: скриншот с видео "Опер-тв"

 

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01/03/2020
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