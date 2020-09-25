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Пьяный водитель в Новокузнецком районе сбил две опоры и полностью сжег автомобиль

В пятницу днём недалеко от села Куртуково Новокузнецкого района водитель легкового автомобиля повредил две опоры линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 киловольт (кВ). От сильного удара произошел обрыв провода, и от замыкания машина сильно обгорела. К счастью, обошлось без электротравм и тяжелых ожогов. Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» своевременно выехали на место и оперативно восстановили электроснабжение всех потребителей.

Сигнал об отключении диспетчеру поступил днём 25 сентября. Незамедлительно к месту предполагаемого повреждения выдвинулись две бригады Осинниковского района электрических сетей. Как выяснилось, нетрезвый водитель автомобиля вместе с веселой компанией катался по окрестностям. Двигаясь с большой скоростью, опору ЛЭП водитель заметил слишком поздно и ДТП избежать не удалось. Одна опора упала и повредила вторую, оборванные провода упали прямо на кузов автомобиля. И виновник происшествия, и пассажиры отделались легким испугом и незначительными ожогами.

В результате нарушения правил нахождения вблизи охранной зоны ЛЭП, больше 300 жителей сел Куртуково и Ашмарино Новокузнецкого района остались без электричества. Чуть более трех часов понадобилось бригадам энергетиков, чтобы «выделить» поврежденный участок, заменить опоры и провода, а затем ввести линию в работу. В настоящее время электроснабжение всех социально значимых объектов и сельских жителей восстановлено в полном объеме.

По факту происшествия подано заявление в полицию.

К сожалению, несоблюдение правил вблизи воздушных линий электропередачи часто является причиной технологических нарушений. Заложниками таких ситуаций становятся простые граждане. В связи с этим энергетики еще раз напоминают всем руководителям организаций о необходимости соблюдения правил безопасности в охранных зонах и вблизи линий электропередачи. 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/09/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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