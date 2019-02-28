Пять кемеровских школ получат шахматные комплекты и литературу для обучения интеллектуальной игре.
Председатель Федерации шахмат Кемеровской области Максим Ивахин вручил сертификаты на получение комплектов шахмат и литературы в 5 кемеровских образовательных учреждений. Средства на эти цели получены из Фонда Геннадия и Елены Тимченко.
28/02/2019
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