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Пять кемеровских школ получат шахматные комплекты

Пять кемеровских школ получат шахматные комплекты и литературу для обучения интеллектуальной игре.

Председатель Федерации шахмат Кемеровской области Максим Ивахин вручил сертификаты на получение комплектов шахмат и литературы в 5 кемеровских образовательных учреждений. Средства на эти цели получены из Фонда Геннадия и Елены Тимченко.

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kuzbassnews.ru
28/02/2019
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