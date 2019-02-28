Пять кемеровских школ получат шахматные комплекты

В Кемерове водитель маршрутки избил прохожего Как сообщили пользователи социальных сетей, в областном центре недалеко от Главпочтамта произошла...

В Белове по горячим следам задержали уличную налетчицу В Белове полицейские задержали уличную налетчицу. Она украла деньги у случайной прохожей. О...

Пункт приема металла в Новокузнецке оштрафовали за «комфорт для воров» Указанные нарушения создавали комфортные условия для деятельности воров, которые похищают...