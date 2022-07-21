Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пятнадцать кузбассовцев лишились своего оружия за стрельбу в не отведенных местах

С начала года инспекторы Росгвардии лицензионно-разрешительной работы аннулировали 15 разрешений на хранения оружия. Своего арсенала лишились кузбассовцы, привлеченные к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

 Так, в июле текущего года в дачном кооперативе на территории города Калтан 45-летний владелец зарегистрированного травматического оружия произвел несколько выстрелов в воздух в ходе конфликта с соседями. Очевидцы сообщили о случившемся правоохранителям. Впоследствии мужчина вину признал. За безосновательную стрельбу в населенном пункте кузбассовец лишился права на владение оружия. Травматический пистолет конфискован. Кроме этого, нарушителю предстоит выплатить денежный штраф.

 Росгвардия предупреждает владельцев, что применение гражданского оружия разрешено исключительно во время охоты в специально отведенных для этого местах либо в качестве самообороны при наличии законных оснований. Запрещено использовать оружие в населенных пунктах, а также для разрешения семейно-бытовых конфликтов и споров на дороге.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
kuzbassnews.ru
21/07/2022
Происшествия

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus