Пятнадцать кузбассовцев лишились своего оружия за стрельбу в не отведенных местах

С начала года инспекторы Росгвардии лицензионно-разрешительной работы аннулировали 15 разрешений на хранения оружия. Своего арсенала лишились кузбассовцы, привлеченные к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

Так, в июле текущего года в дачном кооперативе на территории города Калтан 45-летний владелец зарегистрированного травматического оружия произвел несколько выстрелов в воздух в ходе конфликта с соседями. Очевидцы сообщили о случившемся правоохранителям. Впоследствии мужчина вину признал. За безосновательную стрельбу в населенном пункте кузбассовец лишился права на владение оружия. Травматический пистолет конфискован. Кроме этого, нарушителю предстоит выплатить денежный штраф.

Росгвардия предупреждает владельцев, что применение гражданского оружия разрешено исключительно во время охоты в специально отведенных для этого местах либо в качестве самообороны при наличии законных оснований. Запрещено использовать оружие в населенных пунктах, а также для разрешения семейно-бытовых конфликтов и споров на дороге.

Фото: Росгвардия