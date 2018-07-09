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Пятница 13-е в летнем кинозале Кузбасскино

13 июня в 22:00 летний кинотеатр под открытым небом Кузбасскино приглашает всех окунуться в атмосферу ужаса.

Несмотря на то, что на дворе XXI век, люди по-прежнему верят в существование мистических сил и таинственных знамений. Предлагаем посмотреть фильм «Ужас Амитивилля: Пробуждение» (16+). Одно только название уже заставляет волосы шевелиться! По сюжету мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадочный дом, даже не подозревая о кровавом прошлом их нового жилища. У каждого дома есть история. У этого — страшная тайна…

Весь июль по пятницам в 22:00 в летнем кинотеатре Кузбасскино будут триллеры и хорроры!

Ждем всех любителей ужасов в летнем кинотеатре под открытым небом Кузбасскино (пр. Советский 4)!

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» www.kuzbasskino.ru, в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/kuzbkino  или по тел. 36-30-31, 36-44-10.

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09/07/2018
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