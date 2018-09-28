Рабочая группа УФАС обсудила спорную рекламу юридического центра, микрофинансовой организации и рекламу-граффити в городе

27 сентября Кемеровское УФАС России обсудило спорную рекламу в области и в городе. Приглашенными экспертами, как и прежде, стали представители научного сообщества, органов власти различного уровня, некоммерческих партнерств и объединений.

Первой в повестке дня стала реклама юридического центра из Новокузнецка. На конструкции компания разместила следующий слоган: «нет такого закона, который нельзя законно обойти». Перед экспертами стояла задача оценить, может ли этот текст побудить к совершению противоправных действий и что вообще подразумевается под этим выражением. Из 12 присутствующих 4 ответили утвердительно на вопрос о побуждении к нарушению закона.

Эксперты оценили рекламу финансовых услуг «Нева да» на заднем стекле городской маршрутки. 5 человек признали, что невозможно прочитать полное наименование лица, предоставляющее «деньги под залог авто», при этом многие согласились с мнением, что остальной текст читаемый (8 из 12).

Управление городского развития по вопросам дизайна и рекламы внесло предложение рассмотреть вопрос о размещении рекламы путем нанесения граффити на фасады здания (поводом стала известная многим история с рекламой одного из сотовых операторов, закрасивших свои рисунком фасад многоэтажного дома на проспекте Ленина в Кемерове). Рабочая группа обсудила, что в настоящее время этот вопрос регулируется только актами на местном уровне. При этом граффити не подпадает под требования статьи 19 Закона о рекламе, предусматривающей правила распространения наружной рекламы и рекламных конструкций, поскольку конструкцией такой рисунок на фасаде не является. Кемеровское УФАС совместно с присутствующими экспертами решили сформировать предложение о внесении изменений в Закон о рекламе и направить их в Федеральную антимонопольную службу.

Рабочая группа создана при Общественно – консультативном совете Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области в целях повышения эффективности государственного надзора соблюдения законодательства Российской Федерации о рекламе. Ее основная задача – экспертная оценка содержания спорной рекламы и воздействия на потребителей.