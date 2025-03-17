Работа с обращениями – на постоянном контроле специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

В преддверии 15 марта, Всемирного дня прав потребителей, который впервые был отмечен в 1983 году, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оценили структуру поступивших обращений. Ведь наряду с возможностью потребителя защитить свои права, обратившись напрямую к изготовителям, импортерам, исполнителям, продавцам при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), существует и право на обращение в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам. Порядок такого взаимодействия закреплен Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора регулярно поступают обращения от граждан, коллективов граждан, а также от организаций, в том числе, связанные с необходимостью принятия мер в отношении недобросовестных производителей и других нарушителей законодательства в сфере полномочий Службы.

Так, с начала 2025 года на рассмотрение поступило 146 обращений по вопросам нарушения законодательства при содержании сельскохозяйственных и зоопарковых животных, нарушений в работе ветеринарных клиник и передвижных выставок с животными, а также сообщения о фактах размещения несанкционированных свалок твердых коммунальных, животноводческих отходов и других. Также одной из волнующих граждан тем является несоблюдение требований при производстве и реализации пищевой продукции.

В этой связи, стоит отметить, что решение вопросов недопущения незаконного оборота пищевой продукции, в том числе через фантомные площадки, а также контроль за её качеством и безопасностью, ведётся во взаимодействии с территориальными органами Роспотребнадзора. Благодаря возможностям компонентов федеральной государственной информационной системы в сфере ветеринарии — ФГИС «Ветис» и искусственного интеллекта специалисты Россельхознадзора анализируют архитектуру поставок животноводческой продукции на территорию подведомственных регионов – Новосибирской и Томской области, Кемеровской области – Кузбасса. При этом работа ведётся в рамках интеграции ведомственной системы с другими информационными разработками федерального уровня, нацеленными на пресечение случаев поставок фальсифицированной и некачественной пищевой продукции в торговые сети, учреждения социальной направленности и общественного питания.

В целом работа с обращениями находится на постоянном контроле Руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, что обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное их рассмотрение. Обратиться к нам можно, направив письмо по адресу: 630087, Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167, на почту: [email protected] или через Платформу обратной связи на Госуслугах.

Коллектив Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поздравляет с Всемирным днём защиты прав потребителей коллег, ежедневная работа которых важна и значима для каждого человека.

Желаем, чтобы удача и успех, мудрость и терпение в решении профессиональных задач всегда были верными спутниками во всех делах и начинаниях!