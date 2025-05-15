Работа с обращениями – на постоянном контроле специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

По состоянию на 14 мая 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора зарегистрировано 317 обращений, поступивших для рассмотрения в рамках Федерального закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон). Информация от неравнодушных граждан и коллективов граждан, а также от представителей организаций и учреждений, связанная с необходимостью принятия мер в отношении нарушителей законодательства в сфере полномочий Службы, поступала на электронную почту, в электронную приемную Россельхознадзора, а также посредством Платформы обратной связи (ПОС) на Госуслугах и в ходе личного приёма граждан.

В числе проблемных вопросов – нарушения при содержании сельскохозяйственных и зоопарковых животных, а также нарушения ветеринарного законодательства, допускаемые при их содержании; нарушения в работе организаций по производству и реализации подконтрольных товаров, в том числе пищевой продукции и ветеринарных препаратов; нарушения в работе ветеринарных клиник и в работе выставок с животными. Кроме того, внимание жителей подведомственных Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора регионов было обращено на факты длительного зарастания и захламления земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также размещения на них несанкционированных свалок твердых коммунальных, животноводческих отходов и т.п.

Все обращения были надлежащим образом зарегистрированы и далее поступили на рассмотрение с учётом установленных Законом сроков. В настоящее время 85% обращений находятся в статусе исполненных, что означает направление заявителю ответа о рассмотрении либо о перенаправлении в семидневный срок по компетенции в уполномоченный орган для дальнейшего рассмотрения.

В целом работа с обращениями находится на постоянном контроле Руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, что обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное их рассмотрение.

Ведомство обращает внимание, что с 30 марта 2025 года изменился порядок работы с обращениями граждан, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 547-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Новая редакция Федерального закона № 59-ФЗ исключает возможность направления гражданином обращения в форме электронного документа посредством электронной почты.

В этой связи обращения граждан в форме электронного документа в государственные органы, органы местного самоуправления или должностному лицу необходимо направлять с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», иной информационной системы государственного органа или органа местного самоуправления или официального сайта органа власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые обеспечивают идентификацию и аутентификацию гражданина, подающего обращение (пункт 1 статьи 4 Федерального закона № 59-ФЗ).

Кроме того, что для граждан, желающих обратиться в Управление, по-прежнему обеспечена возможность направить обращение следующими способами:

— в письменной форме лично или по юридическому (почтовому) адресу: 630087, г. Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д. 167, а также по адресам размещения подразделений Управления в г. Томск: проспект Фрунзе, д. 109А, 634021, и в г. Кемерово: ул. Муромцева, д. 2Б, 650051;

— заполнив форму в «Электронной приемной» Россельхознадзора;

— в ходе личного приема граждан должностными лицами Управления согласно графика приема.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора приглашает по QR-коду и по ссылке принять участие в опросе, запущенном Службой, чтобы улучшить качество рассмотрения обращений.