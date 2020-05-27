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Работники Тяжинского агропромышленного техникума провели акцию по озеленению территории

Мероприятие приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Всего высадили 75 кустарников и деревьев. Кроме того были разбиты клумбы.
В условиях режима повышенной готовности акция проводилась с соблюдением всех мер безопасности – работники техникума были разделены на группы, все использовали индивидуальные средства защиты.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/05/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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