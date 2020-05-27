Работники Тяжинского агропромышленного техникума провели акцию по озеленению территории

В Кузбасс поступили 15 новых автобусов Новый транспорт уже отправилась на городские и междугородные маршруты. Как сообщили в областной...

В кемеровском аэропорту началось строительство нового терминала Объект планируется запустить в эксплуатацию в мае 2021 года, к празднованию 300-летия Кузбасса В...

В Кемерове штрафуют нарушителей масочного режима О рейдах по проверке соблюдения масочного режима рассказали 26 мая в пресс-службе мэрии кузбасской...