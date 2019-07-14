Работники Тяжинского РДК «Юбилейный» провели выездной День здоровья

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В Чебулинском районе на реке Кия работники культуры приняли участие в различных конкурсах, эстафетах, спортивно-развлекательной программе «В здоровом теле – здоровый дух».
Также был проведен инструктаж по правилам безопасного поведения на воде. День здоровья подарил всем участникам заряд бодрости и оставил яркие впечатления.
14/07/2019
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