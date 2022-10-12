Работники «Южного Кузбасса» проводят отпуск с пользой для здоровья

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») рассказала о реализации программы санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей.

За 9 месяцев текущего года путевками в санаторий-профилакторий «Романтика», в том числе путевками выходного дня, воспользовались 408 работников и неработающих пенсионеров «Южного Кузбасса». Большую часть стоимости путевки оплачивает компания. Предприятие также компенсирует сотрудникам и членам их семей стоимость проезда до места проведения отпуска и обратно – такой возможностью воспользовались 253 работника «Южного Кузбасса».

Детский отдых – важная составляющая социальной программы «Южного Кузбасса». За три летних месяца в лагерях «Звездочка» и «Романтика» отдохнули более 500 детей работников угольной компании. В лагере на базе санатория-профилактория «Романтика» ребята совместили отдых с оздоровительными процедурами. Компания оплачивает большую часть стоимости путевки, а детям из многодетных семей компенсируется в полном объеме.

«Мы стараемся сделать так, чтобы у работников «Южного Кузбасса» и членов их семей была возможность отдохнуть по-настоящему качественно и разнообразно, а сам отдых не был строго привязан к отпуску. В том числе поэтому наши работники могут пройти профилактическое и реабилитационно-восстановительное лечение в санатории-профилактории «Романтика» без отрыва от производства», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Ермалюк.

Фото: Южный Кузбасс