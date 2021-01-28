Распадская угольная компания применила бесконтактный способ выдачи средств индивидуальной защиты
На двух предприятиях Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) установили вендинговые аппараты. С их помощью сотрудники получают респираторы, очки и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) для безопасной работы на производстве. Два устройства уже протестировали и ввели в эксплуатацию на шахте «Осинниковская», ещё одно – на обогатительной фабрике «Распадская».
Вендинговые аппараты оснащены сенсорным меню. Работник выбирает необходимое и прикладывает к экрану личный пропуск. К нему привязана информация об нормах выдачи СИЗ для каждого горняка. Так ведется автоматический учет расхода и остатков.
Сотрудники могут пользоваться автоматами круглосуточно без ожидания и очередей. Это полностью бесконтактный способ, что актуально в условиях пандемии.
Автоматизация выдачи средств индивидуальной защиты – пилотный проект. Специалисты оценят качество и эффективность работы новых устройств, соберут отзывы пользователей. При положительных результатах вендинговые аппараты запустят на других предприятиях компании.
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