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Распадская угольная компания приняла участие в международной экологической акции «Час Земли»

27 и 28 марта на предприятиях Распадской угольной компании действовал режим экономии электроэнергии.

Без ущерба для производственного процесса отключили компьютеры и оргтехнику в кабинетах, освещение в коридорах, внешнюю подсветку административно-бытовых корпусов и других офисных зданий. В день акции, 27 марта, с 20:30 до 21:30 «Разрез Распадский» отключил электричество в ремонтном боксе, разрез «Распадский-Коксовый» – осветительную мачту на площадке для стоянки транспорта. Вспомогательные предприятия ограничили использование электроэнергии в служебных помещения, на складах. Был отключен электрообогрев железнодорожных станций и вспомогательных помещений.

Руководители предприятий обратились к сотрудникам с призывом поддержать международную экологическую акцию. Около 300 работников РУК зарегистрировались на сайте WWF России и подтвердили свое участие в акции «Час Земли-2021».

 

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kuzbassnews.ru
30/03/2021
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