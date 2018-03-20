Расписание новокузнецкого аэропорта пополнилось летними направлениями

Кемеровчанин избил до смерти родную бабушку из-за стакана воды Мужчину признали виновным в преступлении. Он получил девять лет и четыре месяца заключения.

Ревнивый пьяный кузбассовец избил сожительницу топором по спине Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина из ревности ударил свою...

Явка на выборах президента в Петербурге составила менее 64% В Петербурге на президентских выборах 18 марта проголосовали 63,87% избирателей, сообщили «Росбалту...