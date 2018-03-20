Расписание новокузнецкого аэропорта пополнилось летними направлениями

Международный аэропорт "Спиченково" открывает рейсы на летние направления. Теперь из Новокузнецка можно улететь в Анталию (Турция), Камрань (Вьетнам), Утапао и Краби(Таиланд), а также в Сочи, Анапу и Симферополь.
Справки по телефону: (3843) 993-100 (круглосуточно)
20/03/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Мужчину признали виновным в преступлении. Он получил девять лет и четыре месяца заключения.
|
Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина из ревности ударил свою...
|
В Петербурге на президентских выборах 18 марта проголосовали 63,87% избирателей, сообщили «Росбалту...
|
В Кемеровском районе 45-летний мужчина насиловал одну из своих дочерей.