Расширенное аппаратное совещание в Тяжине

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел расширенное аппаратное совещание, посвященное подготовке к новогодним праздникам.

Большое внимание было уделено готовности коммунальных служб и служб жизнеобеспечения к работе в период новогодних праздников. В районе создан запас топлива для котельных на 21 сутки. По предприятиям ЖКХ составлены графики ответственных дежурных, подготовлены 7 аварийных бригад (35 человек) и 12 единиц спецтехники, созданы неснижаемые аварийные запасы материалов и запчастей. Также в боевой готовности 29 человек оперативно-выездных бригад районного звена по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 19 единиц техники.

На особом контроле находятся меры антитеррористической защищенности предприятий и учреждений. На новогодние праздники назначены ответственные, дежурные, проведены инструктажи и проверки. В школах проинструктирован преподавательский состав. От снега должны быть очищены подъезды к многоэтажным домам, для беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей. Также в территориях проверены пожарные гидранты. Для того чтобы оставались свободными проезды, в местах проведения праздничных мероприятий будут организованы автостоянки.

Отделом внутренних дел МВД России по Тяжинскому району еженедельно проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Обследованы школы на предмет антитеррористической защищенности, проверено 12 мест реализации пиротехнических изделий. На время праздников при дежурной части создана дополнительная следственно-оперативная группа, предусмотрен соответствующий резерв личного состава. Для охраны общественного порядка будут привлекаться частное охранное предприятие «Шериф» и добровольные народные дружины.

В целях недопущения совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними будут проверены неблагополучные семьи. На охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий в период с 21 по 31 декабря 2017 года будет задействован 61 сотрудник отдела, 25 единиц автотранспорта. В период с 1 по 8 января 2018 года охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий будут обеспечивать 11 сотрудников отдела, 3 единицы автотранспорта, на улицах – 21 сотрудник и 8 единиц автотранспорта.

Также на совещании был рассмотрен вопрос «Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий». Все образовательные организации района были обследованы на предмет пожарной безопасности. Нарушений не выявлено, пожарная автоматика, средства пожаротушения, эвакуационные выходы в надлежащем состоянии.

В период новогодних праздников 2, 4 и 6 января 2018 года Тяжинская поликлиника и Итатская участковая больница работают с 9.00 до 14.00. Определены дежурные специалисты в Тяжине: врач-терапевт, участковый врач-педиатр и врач-стоматолог. По Итату это врач-педиатр и врач-терапевт участковый. Экстренная неотложная медицинская помощь осуществляется в круглосуточном режиме силами бригады скорой помощи, как в Тяжине, так и в Итате, и в приемном отделении в Тяжине. В районной больнице создан запас медикаментов, расходных материалов, ГСМ.

В предпраздничный день график работы торговых предприятий будет на один час короче, а 1 января 2018 года магазины откроются на 1-2 часа позже. Объявления о режиме работы магазинов будут вывешены. Со 2 января все продовольственные магазины будут работать по обычному графику. Круглосуточно работает один магазин в поселке Тяжинский – «Угловой» ООО «Мираж» и 2 магазина в поселке Итатский. Промтоварные магазины начнут работать с 3 января.

Все магазины Сельпо работают по расписанию, только 31 декабря 2017 года – на один час короче. 1 января 2018 года магазины Сельпо откроются на 2 часа позже – в 10.00. В поселке Тяжинский «Гастроном № 1» ООО «Адмирал» 31 декабря работает с 8.00 до 21.00, 1 января – с 9.00 до 22.00. Все остальные магазины ООО «Адмирал» будут открыты на один час позже. Со 2 января все магазины будут работать по расписанию с 8.00 до 22.00.

В поселке Итатский начало работы магазинов индивидуальных предпринимателей В. П. Мотовилова, А. П. Уйманова 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года – без изменения режима, то есть открытие – в 8.00. Все магазины ООО «Мираж» будут работать с 10.00 до 21.00. Магазин «Нива» 31 декабря работает полный рабочий день, а 1 января откроется на два часа позже. Крупнейшие дискаунтеры «Холди» и «Мария-Ра» работают 31 декабря до 21.00, 1 января – работают с 11.00 и далее работают все дни без продления часов работы.

Завоз хлеба будет производиться по сёлам 30 и 31 декабря 2017 года в двойном размере. Начало работы всех предприятий хлебопечения – в ночь на 2 января 2018 года. В Тяжине доставка хлеба и хлебобулочных изделий 31 декабря тоже будет производиться по двойной норме. С 3 января все торговые предприятия работают в обычном режиме. «Автолавки» ООО «Адмирал» продолжат обслуживать отдаленные села с 3 января.

Общественный транспорт 1 января 2018 года начнет свою работу со вторых рейсов. Первые рейсы будут отменены как невостребованные. В дальнейшем работа пригородных маршрутов будет осуществляться согласно расписания. По междугородным маршрутам в праздничные дни со 2 по 8 января остается один рейс на Кемерово – в 9.40, на Боготол, Красноярск – в обычном режиме. На Мариинск – тоже один рейс на 7.15.

В последний праздничный день будут выставлены дополнительные рейсы для обеспечения отъезда студентов, гостей, населения. Также с автовокзалами определен порядок действий при обращении жителей и востребованности дополнительных автобусов. Тяжинское АТП будет готово выставлять дополнительные рейсы по междугородным маршрутам. По поселкам в период праздников будет действовать расписание выходных дней.