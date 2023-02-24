Рассмотрены апелляционные жалобы на постановления об избрании меры пресечения в отношении фигурантов уголовных дел, связанных с жильём детей-сирот

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в апелляционной жалобе защитник обвиняемого в превышении должностных полномочий С. просил вышестоящую судебную инстанцию изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. А защитник обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере М., просил изменить заключение под стражу на залог в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Мариинским городским судом Кемеровской области были удовлетворены ходатайства следователя следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа , а также об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении застройщика многоквартирного жилого дома, техническое состояние которого создаёт угрозу здоровью проживающих в нём граждан.

По версии следствия, М. ранее приобрёл одноэтажное кирпичное здание, износ которого составлял более 40 процентов. Используя подложные документы о его сносе, получил разрешение на строительство. После этого реконструировал полуразрушенное здание, выдав его под вновь возведённый многоквартирный жилой дом. Незаконно получив разрешение на ввод дома в эксплуатацию и, введя в заблуждение покупателей относительно качества приобретаемого жилья, продал квартиры в непригодном для жилья доме. По мнению следствия, своими действиями М. обратил в свою пользу принадлежащие муниципалитету и двум местным жителям денежные средства на сумму более 12 миллионов рублей.

А муниципальные контракты на приобретение жилья льготным категориям граждан во «вновь возведённом», непригодном для проживания доме по ценам, превышающим среднюю рыночную стоимость аналогичных помещений на рынке жилья, по мнению следствия, заключал бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа.

7 февраля в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту превышения должностных полномочий, в отношении С. была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 марта 2023 года.

На следующий день в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту совершения мошенничества в особо крупном размере, М. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля 2023 года.

Позже на вынесенные судом постановления об избрании меры пресечения адвокатами обвиняемых были поданы апелляционные жалобы. В апелляционной жалобе защитник С. просил вышестоящую судебную инстанцию изменить домашний арест на подписку о невыезде, а защитник М. просил изменить заключение под стражу на залог в размере 500 тысяч рублей.

22 февраля апелляционные жалобы адвокатов были рассмотрены в Кемеровском областном суде. В результате рассмотрения жалоб вышестоящая судебная инстанция не нашла оснований для изменения обвиняемым избранных мер пресечения. Апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых были оставлены без удовлетворения.

Необходимо отметить, что 16 февраля 2023 года Мариинским городским судом избранная М. мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 23 апреля 2023 года. Это постановление также обжаловано адвокатом обвиняемого. В скором времени жалоба вместе со всеми материалами будет направлена для рассмотрения в Кемеровский областной суд.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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