Развитие российско-туркменского молодежного сотрудничества обсудили в рамках деловой встречи

Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Национальным Советом молодежных и детских объединений России на базе РТУ МИРЭА впервые провели деловую молодежную встречу в рамках сотрудничества России и Туркменистана. Основной темой встречи являлась “Раскрытие потенциала российско-туркменского молодежного сотрудничества. Возможности для молодежи России и Туркменистана”.

В мероприятии приняли участие более 60 человек: представители молодежных и студенческих объединений, представители высших учебных заведений России и Туркменистана, а также студенты из Туркменистана, обучающиеся в РФ.

Стоит отметить, что Россия и Туркменистан являются стратегическими партнерами, прочные отношения которых опираются как на богатый исторический опыт, так и на осознание реалий настоящего времени - наличие огромного потенциала двустороннего партнерства. “Всего между Россией и Туркменией подписано более 170 соглашений, охватывающих все сферы взаимодействий. В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества приоритетным вектором является образовательная сфера. По актуальным оценкам более 20 тысяч студентов Туркменистана обучаются в российских ВУЗах на сегодняшний день”, - подчеркнул в своем выступлении председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Петушков Григорий Валерьевич.

Кроме того, Г.В. Петушков отметил, что сегодня в Туркменистане, как и в России, в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН, реализуется программа “Молодежные посланники ЦУР”. Именно данный проект стал основой сближения партнерских организаций в сфере молодежной политики и развития сотрудничества молодого населения России и Туркмении. Взаимодействие между молодежными посланниками ЦУР России и Туркменистана осуществляется с прошлого года, и проведение данной встречи, в частности, является важным событием на пути достижения устойчивого развития и крепкого сотрудничества молодежи обоих государств.

В рамках встречи участники обсудили актуальные вопросы роли студенчества в выстраивании успешных отношений между Россией и Туркменистаном по линии гуманитарного сотрудничества, обменялись опытом и успешными практиками участия молодежи в развитии и поддержании российско-туркменских отношений. В ходе мероприятия также были выдвинуты предложения по развитию российско-туркменского молодежного сотрудничества и совместным мероприятиям на 2021 год.

В качестве экспертов в мероприятии приняли участие: Петушков Григорий Валерьевич, Председатель Национального Совета молодежных и детских объединений России, Четий Владимир Владиславович, президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, Бункин Дмитрий Алексеевич, заместитель директора Института молодежной политики и международных отношений РТУ МИРЭА, представитель базовой организации государств-участников СНГ по работе с молодежью, Карслиева Виктория Георгиевна, директор грантовых программ Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Волкова Татьяна Александровна, руководитель Молодежного клуба Русского географического общества на базе Кубанского государственного университета, доцент кафедры международного туризма и менеджмента, заместитель директора по научной работе Института географии, геологии туризма и сервиса Кубанского государственного университета, Каримова Юлия Игоревна, руководитель Дирекции международных программ ВОД «Волонтеры Победы».

Из числа участников с презентациями проектов выступили: Мальцева Валентина Александровна, преподаватель Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, Руководитель Центра патриотического воспитания и межнационального сотрудничества, председатель Коми регионального отделения Всероссийского межнационального союза молодежи; Атдаев Назар Оразбердиевич, Председатель молодежного крыла национально-культурной автономии туркмен в Республике Татарстан, и.о Председателя Содружества иностранных студентов Казанского национального исследовательского технологического университета; Базуева Варвара Львовна, начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. Кирова; Воловикова Лариса Андреевна, экс-президент Ассоциации иностранных студентов Санкт-Петербурга (Туркменистан); Динаев Расул Алибекович, начальник управления молодежной политики и социальных проектов Карачаево-Черкесского государственного университет имени У.Д. Алиева.