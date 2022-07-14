Разъяснение по аттестации предприятий в ИС «Цербер» и CIFER для экспорта зерновой продукции в Китай

В последнее время в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу поступает большое количество обращений хозяйствующих субъектов с целью разъяснений условий экспорта зерновой продукции в КНР.

В связи с эти разъясняем алгоритм действий для осуществления экспорта:

Предприятия, заинтересованные в экспорте своей продукции в КНР в первую очередь должны определить, какую продукцию планирует отправлять и какой вид деятельности подлежит аттестации (производитель, хранитель, переработчик, экспортер).

После этого компании необходимо изучить требования, размещенные на сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/Импорт», выбрать страну «Китай» и подраздел «Экспорт зерна». Требования оформлены в формате «Протокол» по каждой культуре отдельно: соя, рапс, пшеница, ячмень, овес / овсяные хлопья, гречиха /крупа гречневая, семена льна и подсолнечника, соевый, рапсовый, подсолнечный шрот и жмых, свекловичный жом. Пример: «Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику».

Если предприятие уверено, что соответствует всем условиям, предъявляемым КНР к ввозу конкретного вида товара, тогда оно подает заявку на право осуществления экспорта через информационную систему Россельхознадзора «Цербер» https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/ «Начать работу»/ «Заявка на аттестацию».

Аттестацию хозяйствующего субъекта проводят специалисты территориального Управления Россельхознадзора. После обследования хозяйствующего субъекта на соответствие требованиям, предъявляемым КНР составляется акт об аттестации, который вносится в систему «Цербер».

Основные требования к хозяйствующему субъекту желающему экспортировать, производить или хранить зерновую продукцию в КНР:

1. До посева необходимо произвести фитосанитарную экспертизу семян зерновой продукции.

2. Провести фитосанитарное обследование посевов зерновых культур в период вегетации.

3. Перед закладкой зерна провести фитосанитарное обследование зерноскладов и зернохранилищ и проверить возможность обеспечения раздельного хранения зерна, предназначенного для отправки в КНР.

4. Обследовать места хранения и переработки (зерноскладов и зернохранилищ) на вредителей зерна рода Трогодерма (Trogoderma) с применением феромонных ловушек.

5. Провести профилактическое карантинное фитосанитарное обеззараживание мест хранения зерна с привлечением аккредитованных организаций подведомственных Россельхознадзору.

6. В процессе хранения и транспортировки, до отгрузки зерна на экспорт, принять меры по очистке зерна в целях удаления почвы, остатков частей растений, семян опасных сорных растений, живых насекомых и других посторонних примесей.

7. Зерновая продукция, экспортируемая в КНР, должна перевозиться в транспортных средствах, специально предназначенных для перевозки зерна, с целью предотвращения просыпей зерна и попадания влаги.

8. При перевозке зерна в затареном виде упаковка должна быть свободной от карантинных организмов, новой, чистой и воздухопроницаемой. Каждая упаковка должна быть четко помечена на китайском языке («В китайскую народную Республику») и содержать информацию о месте производства зерна, наименование и адрес предприятия по переработке и экспортера на китайском языке.

9. Зерно, для обеспечения отсутствия карантинных для КНР организмов, должно быть подвергнуто карантинному фитосанитарному обеззараживанию до отгрузки на экспорт и должно сопровождаться документом, подтверждающим проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания.

10. До отгрузки на экспорт транспортное средство для перевозки зерна должно пройти тщательную проверку на наличие любых карантинных вредных организмов или других регулируемых вредных организмов – семян сорных растений живых насекомых, а также зерновой примеси остатков частей растений почвы и других посторонних примесей.

11. После выполнения вышеуказанных требований перед отправкой зерновой продукции в КНР проводится предварительная фитосанитарная экспертиза хранящегося зерна на возможность его поставки в КНР и окончательная фитосанитарная экспертиза конкретных партий зерна предназначенного для отправки в КНР.

Все вышеперечисленные мероприятия проводятся с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий, и подтверждаются протоколами испытаний и заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии.

Дополнительно информируем, что предприятиям, которые хотят экспортировать лен, подсолнечник, гречиху и овес, необходимо осуществить регистрацию в системе «CIFER» в соответствие с 248 приказом Главного таможенного управления Китайской народной республики (ГТУ КНР).

«Руководство по использованию системы CIFER/ Руководство CIFER для предприятий» размещено на сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/Импорт – Китай- Экспорт».

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться за консультаций к специалистам Управления Россельхознадзора:

Кемеровская область -Кузбасс - по телефону: (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208, e-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru;

Республика Хакасия – телефон (3902) 22-55-73, г. Абакан, ул. Кирова, 100, каб. 201, e-mail: fitorh@yandex.ru.

Республика Тыва – телефон (39422) 6-65-79, г. Кызыл, ул. Московская, 2а, кааб. 404,

e-mail: karantin_tuvrshn@mail.ru/