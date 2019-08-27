Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Реализация проекта «Жизнь в стиле «Вело» началась!

Напомним, что в июне текущего года с данным проектом МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Калтанского городского округа вошло в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и выиграло грант в размере 230 тысяч рублей.  Денежные средства на счет учреждения поступили в конце лета. На выделенную сумму закуплено и передано в пункт проката 30 велосипедов. Теперь на бесплатной основе покататься на двухколесном друге смогут дети из малообеспеченных семей.

Кроме проката велосипедов, «Жизнь в стиле «Вело» предполагает проведение подвижных игр, флэш-мобов, велопробегов, других городских мероприятий для детей из малообеспеченных семей. Так, например, в день празднования Дня Государственного флага Российской Федерации дети совершили велопробег с раздачей прохожим ленточек триколор.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
27/08/2019
Общество
Калтан
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Рабочие завершают ремонт в кемеровском кинотеатре «Юбилейный»
В обновленном кинотеатре будут работать четыре зала В ближайшее время в Кемерове после ремонта...
Тепло возвращается: прогноз погоды на завтра
Во вторник, 27 августа, в Кузбассе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков,...
Стало известно, когда кардинально реформируют скорую помощь в Кузбассе
Современная система управления скорой медицинской помощью в Кузбассе заработает уже до конца 2019...
В Приморье с начала 2019 года выросло производство электрического оборудования, рыбных продуктов и пиломатериалов
Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности в Приморье за январь-июль 2019 года...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus