Реализация проекта «Жизнь в стиле «Вело» началась!

Напомним, что в июне текущего года с данным проектом МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Калтанского городского округа вошло в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и выиграло грант в размере 230 тысяч рублей. Денежные средства на счет учреждения поступили в конце лета. На выделенную сумму закуплено и передано в пункт проката 30 велосипедов. Теперь на бесплатной основе покататься на двухколесном друге смогут дети из малообеспеченных семей.

Кроме проката велосипедов, «Жизнь в стиле «Вело» предполагает проведение подвижных игр, флэш-мобов, велопробегов, других городских мероприятий для детей из малообеспеченных семей. Так, например, в день празднования Дня Государственного флага Российской Федерации дети совершили велопробег с раздачей прохожим ленточек триколор.