Региональная энергосбытовая компания подвела итоги акции «Честная улица»

По итогам ежегодной акции от ПАО «Кузбассэнергосбыт» награждены жители четырех кузбасских улиц, где живут самые ответственные потребители. Победителями стали: улица Зеленая в поселке Магистральный Топкинского района, улица Горького в поселке Тяжинский, улица Смирнова в городе Полысаево, улица Дорожная в поселке Подобас города Мыски.
На каждой из этих улиц установили памятные таблички, а клиентам вручили светодиодные лампы. Также компания приобрела в подарок детскую площадку. Ее установили на улице Горького в Тяжине, на которой обслуживается самое большое количество домов.
Акция «Честная улица» проводится каждое лето. Для участия в ней потребителям необходимо вовремя передавать показания и оплачивать электроэнергию, пользоваться сервисами самообслуживания и содержать электрическое хозяйство в надлежащем состоянии.
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