Реки Кузбасса начали освобождаться ото льда

Как сообщает Кемеровский гидрометеоцентр, разрушение ледяного покрова происходит из-за воздействия тепла и механических сил в результате притока воды и таяния. Этот процесс проходит постепенно, уровни рек повышаются, но опасных отметок не достигли.

2 апреля вскрылся лед на реке Мундыбаш, там прошел ледоход.

В ночь на 3 апреля треснул ледовый панцырь направлений рек Томь-Междуреченск и Мрас-Су-Мыски.

Также 3-4 апреля ожидается вскрытие Кондомы в поселках Кондома (Таштагольский район) и Кузедеево (Новокузнецкий район), реки Томь. В Крапивинском районе на главной водной артерии Кузбасса уже начались подвижки льда из-за пришедшего в регион потепления.

Фото: пресс-служба АКО