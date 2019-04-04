Реки Кузбасса начали освобождаться ото льда

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Как сообщает Кемеровский гидрометеоцентр, разрушение ледяного покрова происходит из-за воздействия тепла и механических сил в результате притока воды и таяния. Этот процесс проходит постепенно, уровни рек повышаются, но опасных отметок не достигли.
2 апреля вскрылся лед на реке Мундыбаш, там прошел ледоход.
В ночь на 3 апреля треснул ледовый панцырь направлений рек Томь-Междуреченск и Мрас-Су-Мыски.
Также 3-4 апреля ожидается вскрытие Кондомы в поселках Кондома (Таштагольский район) и Кузедеево (Новокузнецкий район), реки Томь. В Крапивинском районе на главной водной артерии Кузбасса уже начались подвижки льда из-за пришедшего в регион потепления.
Фото: пресс-служба АКО
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