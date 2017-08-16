Реклама Билайн в кабине лифта нарушила законодательство

16 августа комиссия Кемеровского УФАС России признала ПАО «ВымпелКом» нарушившим требования части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе».

С информацией о нарушении в антимонопольный орган обратился житель Кемерово. В своих обращениях он указал, что в коммерческой информации о предоставлении услуги «домашний интернет» от Билайна, размещенной на листовках в лифтах по ул.Дружбы и пр.Комсомольский, не указаны сроки акции.

Текст рекламы: «Позвони, и получишь 1 руб/мес. Домашний интернет и ТВ. При подключении мобильной связи «Билайн» линейки тарифов «ВСЁ!» от 500 рублей…Предложение действует для абонентов – физических лиц в городах, где предоставляется услуга Домашний интернет «Билайн», кроме Мурманска и Челябинска…».

В ходе рассмотрения дела специалисты УФАС установили, что в данном случае речь идет не об акции, а о предложении нового тарифного плана. Однако в тексте рекламы отсутствует информация об условиях предоставления этого тарифа, что искажает смысл и вводит потребителей в заблуждение.

По итогам рассмотрения дела ПАО «ВымпелКом» выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

Для справки: в соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.