Ремонт опор автомобильного моста через Транссиб начался в Мариинске

Мостостроители начали ремонтировать опоры путепровода над Транссибирской железнодорожной магистралью в Мариинске. Стоимость капитального ремонта четырехполосного автомобильного моста составляет 100 млн рублей, средства будут выделены из бюджета области. Планируется завершить ремонт в ноябре 2020 года.

Капитальный ремонт моста стартовал 25 мая и идет графику, работы распределены на два этапа. Первый — полная разборка проезжей части, ремонт пролетных строений, замена опорных частей, ремонт опор, укрепительные работы по конусам. Затем пройдет реконструкция – замена накладных тротуаров и ограждений на современные и надежные монолитные, установка новых опор освещения.



В настоящее время несколько крупных дорожных проектов на юге Кузбасса входят в завершающую стадию. К 10 июля закончится реконструкция дороги Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк, в этом году дорожники отремонтируют проспект Металлургов и Бызовское шоссе в Новокузнецке. Все три ремонта пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».