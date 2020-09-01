Режим повышенной готовности продлили в Кузбассе до 30 сентября

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Региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 принял решение продлить до 30 сентября введенный в марте режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные мероприятия.
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