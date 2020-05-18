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Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 25 мая

17 мая Сергей Цивилёв продлил в Кузбассе режим повышенной готовности (самоизоляции) до 25 мая.

С 18 мая в Красном Броде откроются отдельно стоящие магазины, можно будет гулять в парках и скверах, заниматься спортом на открытых площадках. В Белово и Беловском районе ограничения пока действуют в прежнем объеме.

Снимаются ограничения по работе предприятий сферы услуг в Анжеро-Судженске, Мысках и Яйском районе.

C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором.

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kuzbassnews.ru
18/05/2020
Общество
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