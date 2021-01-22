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Результат внеплановой проверки

Сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в декабре2020 года проведена внеплановая проверка в отношении предприятия ООО «Ивановское», осуществляющего деятельность в сфере содержаний КРС в Беловском районе Кемеровской областис целью контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

В ходе проверки инспекторами установлено, что предприятием был продан крупный рогатый скот в количестве 19 голов физическому лицу в целях дальнейшей реализации без ветеринарных сопроводительных документов. Данный факт является нарушением п.3 Приложения N 1 к приказу Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. N 589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», где определено, что при переходе права собственности на подконтрольный товар необходимо оформление ВСД.

За нарушение требований ветеринарного законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
22/01/2021
Общество
Новости Кузбасса

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