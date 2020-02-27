Родители и опекуны детей-инвалидов могут выйти раньше на пенсию

Один из родителей и опекунов детей-инвалидов может уйти на пенсию досрочно: в 50 лет женщина и в 55 лет мужчина. При этом должны быть соблюдены обязательные условия по закону.

Так, мать ребёнка-инвалида, воспитавшая его до возраста 8 лет, имеющая требуемый страховой стаж – 15 лет и требуемое количество пенсионных коэффициентов, сможет уйти на пенсию по старости досрочно (в 50 лет). При этом неважно, в каком возрасте ребёнок был признан инвалидом.

Аналогичная ситуация и с отцом ребёнка-инвалида: если мать стала получателем пенсии по иному основанию или не претендует на досрочную пенсию по этому основанию, то отец может выйти на пенсию досрочно, а именно в 55 лет. Для этого мужчина должен воспитать ребёнка, ставшего инвалидом, до возраста 8 лет и также иметь требуемые страховой стаж (20 лет) и количество пенсионных коэффициентов.

В 2020 году требуемый показатель пенсионных коэффициентов – не менее 18,6.

Опекунам детей-инвалидов также положена льгота при соблюдении приведенных выше условий по закону и еще одного обязательного требования: если опекунство было установлено до исполнения ребёнку 8 лет. Срок выхода на пенсию сокращается на 1 год за каждые 1,5 года опеки над ребёнком. При этом сократить возраст выхода на пенсию можно не более, чем на 5 лет.

Для сведения: в Кемеровской области проживают 13,4 тыс. детей-инвалидов – получателей пенсии.